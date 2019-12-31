Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о том, возможно ли его возвращение в строй и продолжение спортивной карьеры.

В интервью порталу РИА Новости Легков отметил, что понимает — возобновить карьеру нереально. «Чтобы это сделать, нужно стать каким-то спортивным монахом на год тренировок. Только в таком режиме, возможно, получится вернуться», — сказал Легков, отметив, что его неплохая форма не означает, что он может постоянно показывать грандиозные результаты и бежать весь сезон.

Легков отметил также, что его тянет назад тот факт, что после завершения карьеры тяжело остановиться и не получать больше тех эмоций.

«С эмоциями от олимпийского золота ничего не сравнится, даже если ты стал отцом или сумасшедшим олигархом», — сказал Легков.

Напомним, Александр Легков завоевал олимпийское золото в Сочи в 2014 году, выиграв марафон.