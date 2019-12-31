Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги сезона и чемпионата России в Красноярске.

В своем «Инстаграме» Константинова рассказала, что чемпионат России-2020 был очень непростым испытанием для всех, в частности для нее. В то же время фигуристка получила море ярких впечатлений.

«Хочется сказать больше спасибо людям, которые переживали и болели за меня на этом старте. Увидимся с вами на нескольких новогодних шоу и на Финале Кубка России», — сказала фигуристка.

Константинова отметила, что сейчас для нее идет не лучший период, последние полгода спортсменка находилась в непонимании — она не знала, почему ей так плохо и что с ней происходит. «Было время когда в меня верили очень многие, но сама я не верила», — сказала спортсменка.

Напомним, Станислава Константинова заняла на чемпионате России 13-е место.