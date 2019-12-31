Пока все режут новогодние салаты и пересчитывают новогодние подарки, спортсмены продолжают соревноваться, стучать по льду клюшкой и отматывать километры на лыжах.

Главный новости последнего дня года в дайджесте от Nevasport:

Россия разгромила Германию в группе на МЧМ и вышла в плей-офф

Молодежная сборная России по хоккею разгромила соперников из Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди команд U20. Встреча прошла на «Остравар-Арене» в Остраве, Чехия, и завершилась со счетом 6:1. Авторами шайб стали Кирилл Марченко (2), Павел Дорофеев (2), Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков.

Устюгов, Якимушкин и Большунов заняли весь пьедестал на «разделке» «Тур де Ски«

Российские лыжники заняли весь пьедестал в мужской гонке с раздельного старта в лыжной многодневке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Спортсмены бежали дистанцию в 15 километров свободным стилем. Победителем гонки стал Сергей Устюгов, он преодолел трассу за 31 минуту и 2,5 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин, он проиграл результату лидера около 22 секунд. Третьим стал Александр Большунов, он уступил около 29 секунд.

СБР объявил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU

Руководство Союза биатлонистов России объявило состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщается на официальном сайте СБР. В январе на Кубке мира мужскую российскую команду будут представлять: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. В женскую сборную России заявлены: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Слепов занял третье место в обновлённом рейтинге СБР

Российский биатлонист Алексей Слепов (438 очков) поднялся на третье место в обновлённом рейтинге Союза биатлонистов России. Лидером в мужском рейтинге является Александр Логинов (669 очков), на второй строчке Матвей Елисеев (539). В пятёрку лучших биатлонистов России вошли Вадим Филимонов (421) и Дмитрий Иванов (409). В женском списке лидерство у Светланы Мироновой (521), на втором месте Ирина Старых, тройку замкнула Екатерина Глазырина. Топ-5 женского списка замкнули Евгения Павлова (453) и Екатерина Юрлова-Перхт (450).

Непряева стала шестой в «разделке» в Тоблахе и потеряла лидерство в зачете «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала шестой в гонке с раздельного старта в итальянском Тоблахе и лишилась лидерства в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски». Победу в дистанционной гонке свободным стилем одержала норвежка Тереза Йохауг, она прошла дистанцию за 23 минуты и 51,9 секунды. Серебро в гонке завоевала ее партнер по команде Ингвильд Остберг, бронзу взяла шведка Эбба Андерссон. Непряева от результата Йохауг на 26 секунд. В топ-20 также вошла Яна Кирпиченко, она проиграла лидеру 1 минуту и 8,3 секунды.