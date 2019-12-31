Российская лыжница Наталья Непряева финишировала шестой в гонке с раздельного старта в итальянском Тоблахе и лишилась лидерства в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победу в дистанционной гонке свободным стилем одержала норвежка Тереза Йохауг, она прошла дистанцию за 23 минуты и 51,9 секунды. Серебро в гонке завоевала ее партнер по команде Ингвильд Остберг, проиграв на 10 километрах 0,7 секунды. Бронзу взяла шведка Эбба Андерссон, она уступила Йохауг 10,2 секунды.

Наталья Непряева стала лишь шестой, отстав от результата Йохауг на 26 секунд. В топ-20 также вошла Яна Кирпиченко, она проиграла лидеру 1 минуту и 8,3 секунды.

Завтра спортсменки побегут гонку преследования по результатам прошедшей «разделки», 10 километров классическим стилем. Старт гонки запланирован на 13:40 по московскому времени.