Молодежная сборная России по хоккею разгромила соперников из Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди команд U20.

Встреча прошла на «Остравар-Арене» в Остраве, Чехия, и завершилась со счетом 6:1.

В первом периоде российские хоккеисты забросили две шайбы. Дубль на счету Кирилла Марченко — нападающий СКА забросил шайбы на 7-й и 13-й минуте встречи.

Во втором периоде россияне отличились трижды: на 35-й минуте по шайбе забросили Павел Дорофеев и Григорий Денисенко (при игре в большинстве). На 39-й минуте Дорофеев оформил дубль.

В третьем периоде россияне также не остались без заброшенных шайб, на 41-й минуте отличился Дмитрий Воронков. За три минуты до конца немцы «размочили» счет, шайба на счету Нино Киндера.

Победа над сборной Германии вывела команду Валерия Брагина в плей-офф молодежного чемпионата мира в Чехии.