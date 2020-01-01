Вспоминаем самые яркие события, произошедшие в российском теннисе в завершившемся 2019-м году. Все взлеты и падения — в подборке Nevasport.

Прорыв Даниила Медведева

То, что мужской российский теннис готов к возрождению, стало понятно еще в прошлом сезоне, когда Карен Хачанов ворвался в топ-10 рейтинга АТР. Но реальный прорыв произошел в 2019-м, и триумфатором стал не Хачанов, а Даниил Медведев.

Он провел феноменальный сезон, отыграл невероятное количество матчей и завоевал четыре трофея. Даниилу покорились два турнира категории АТР 250 — в Софии и Санкт-Петербурге, а также два куда более серьезных старта — «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае. Он дошел до финала US Open, где пять часов бился с Рафаэлем Надалем.

Медведев завершил сезон на пятой строчке рейтинга, но мог быть и четвертым, если б не неудачи в конце года.

Возвращение Андрея Рублева

Рвется в топ и ещё один россиянин — Андрей Рублев. Он вернулся после двух тяжелых травм — стрессового перелома позвоночника и повреждения запястья. «Ролан Гаррос» Андрей пропустил, но к US Open был уже в строю. За лето он провел ряд крутых матчей, одолев нескольких соперников из первой десятки. Его победная игра с Роджером Федерером стала одной из лучших в сезоне. Также он обыгрывал Доминика Тима, Стефаноса Циципаса и Роберто Баутисту-Агута.

На US Open Рублев дошел до четвертьфинала, попутно выбив из борьбы Циципаса и Ника Кирьоса. Камнем преткновения в этом сезоне стал итальянец Маттео Берреттини.

Осенью Рублев сделал себе подарок, в день рождения победив в финале ВТБ Кубка Кремля в Москве.

Провальный сезон Марии Шараповой

Для бывшей первой ракетки мира сезон прошел со знаком минус. Причиной стала травма плеча, преследовавшая спортсменку на протяжении всего года. Первый раз она снялась в самом начале сезона — на домашнем турнире SPB Ladies Trophy. Зрителей должна была порадовать встреча двух россиянок — Шараповой и Дарьи Касаткиной, однако матч не состоялся.

В феврале спортсменка перенесла операцию на плечевом суставе, из-за чего выбыла на месяц. Весной Шарапова вновь вышла на корт, но триумфального возвращения не получилось. Осеннюю часть сезона Мария полностью пропустила: последний раз она сыграла в первом круге US Open, где уступила американке Серене Уильямс.

После четырехмесячного перерыва россиянка вновь вышла на корт в Абу-Даби и обыграла Айлу Томлянович в выставочном матче.

Андрей Рублев и Карен Хачанов на Кубке Дэвиса

В конце сезона российская команда порадовала болельщиков блестящим выступлением на Кубке Дэвиса. На корте бились Андрей Рублев и Карен Хачанов, в запасных остался Евгений Донской. Даниил Медведев, провалившийся на Итоговом турнире АТР, на Кубок Дэвиса не приехал, поэтому отдуваться пришлось Карену с Андреем.

Обновленный формат турнира не дал спортсменам времени на отдых: они играли по два матча в день. Рублев не проиграл ни одной встречи, одолев хорвата Борну Гойо, испанца Роберто Баутисту-Агута, серба Филипа Краиновича и канадца Вашека Поспишила.

Перед Хачановым стояла более сложная задача: на турнире он был первой ракеткой России, поэтому соперники у него были серьезные — например, испанец Рафаэль Надаль. Сборная России дошла до полуфинала, но выйти в решающую стадию не смогла, уступив Канаде.

Неудачи Дарьи Касаткиной

Дарья Касаткина начинала сезон в многообещающем статусе десятой ракетки мира, однако завершила год на далекой 70-й строчке рейтинга. У спортсменки не получалось практически ничего: она даже не смогла описать сезон, пошутив, что цензурных слов здесь не подберешь.

За весь год Касаткина всего раз смогла добраться до четвертьфинала, это произошло в Пекине, уже во второй части сезона. Болельщики упрекали спортсменку в нежелании бороться, но она твердо намерена вернуться обновленной и с новым настроем выйти из кризиса.