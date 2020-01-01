В итальянском Тоблахе продолжается лыжная многодневка «Тур де Ски». В первый день нового года состоятся две гонки преследования — мужская и женская.

Первыми на старт выйдут женщины, пасьют классическим стилем начнется в 13:40 по московскому времени. Мужчину уйдут в гонку в 15:00 мск.

Спортсмены получили стартовые номера в соответствии с результатами гонки с раздельного старта, которая состоялась накануне. У мужчин весь подиум заняли россияне: первым стал Сергей Устюгов, вторым — Иван Якимушкин, третьим — Александр Большунов. Именно в таком порядке они побегут сегодня. Пасьют станет хорошим шансом увеличить отрыв от норвежца Йоханнес Клэбо в общем зачете «Тур де Ски».

У женщин первой на дистанцию выйдет норвежка Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева будет бежать под шестым номером.