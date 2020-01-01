Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Клэбо о том, что тот уже проиграл многодневку «Тур де Ски». Он неудачно выступил в гонке с раздельного старта и занял 17-е место, проиграв больше минуты.

Большунов подчеркнул, что он бы на месте Клэбо не сдался, так как впереди еще четыре этапа.

«Пусть приходит в наш отель к семи часам вечера. Попробует торт, испеченный к моему дню рождения и водку, приготовленную моим отцом», — заявил Большунов, слова которого приводит TV2.

Напомним, победителем гонки, прошедшей накануне, стал россиянин Сергей Устюгов. На второй строчке расположился еще один российский спортсмен Иван Якимушкин, Большунов стал третьим. Сегодня им предстоит пробежать гонку преследования, Устюгов выйдет на старт первым.

Гонка начнется в 15:00 по московскому времени.