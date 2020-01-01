Определились все участники четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии и продлится до 5 января.

В плей-офф вышли по четыре участника обеих групп. На последнем месте группы А осталась сборная Казахстана, не набравшая ни одного очка. Из группы В не смогла выйти команда Германии.

Сборная России набрала шесть очков, одержав две победы и потерпев два поражения. Команда заняла третье место в группе. Её соперником по четвертьфиналу будет Швейцария, которая стала второй в своей группе.

Сборной Канады предстоит встретиться со Словакией, а США сыграет с Финляндией. Хозяева турнира чехи проведут матч против Швеции. Германия и Казахстан сыграют в утешительном раунде.

Четвертьфинальные матчи состоятся в четверг, 2 января.