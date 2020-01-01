Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступила в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Первый показ спектакля с участием Медведевой состоялся вчера, в последний день 2019-го года. Шоу проходило в Москве.

Стоит отметить, что Медведева исполняла свою роль в новых, ещё не обкатанных коньках, так как её ботинки сломались во время чемпионата России. Это произошло на официальной тренировке перед короткой программой. Медведева смогла выйти в них на прокат, но снялась с произвольной программе, так как исполнение прыжков оказалось рискованным и опасным для здоровья.

Перед серией показов ледового шоу Медведева объяснила, что будет выступать в новых коньках, поэтому в первые дни придется обойтись без прыжков.