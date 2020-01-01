Норвежская лыжница Тереза Йохауг, выигравшая гонку с раздельного старта в рамках многодневки «Тур де Ски», поблагодарила свою соотечественницу Тириль Уднес Венг за помощь.

Йохауг шла вровень с еще одной норвежкой Ингвильд Флюгстад Остберг и могла проиграть ей, если бы не помощь Венг. Та специально уступила Терезе внутренний радиус, чтобы Йохауг смогла прийти к финишу первой.

«Мне помогла Тириль, и я очень довольна итогами гонки. Хорошо, что она вела меня в концовке», — сказала Йохауг, слова которой приводит SVT. Спортсменка призналась, что ей было приятно получить помощь от подруги по команде.

«У меня была возможность ей помочь, и я ушла в сторону, чтобы ей не мешать», — сказала Венг.

Сегодня, 1 января, спортсменки пробегут гонку преследования классическим стилем, Йохауг стартует первой.