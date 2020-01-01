Определились все участники четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Из группы А в стадию плей-офф вышли сборные Швеции, Швейцарии, Финляндии и Словакии. Группу В в четвертьфинале представят Канада, США, Россия и Чехия. Все четвертьфинальные матчи состоятся в четверг, 2 января.

В первом матче встретятся Россия и Швейцария, он пройдет в чешском городе Тршинец и начнется в 14:30 по московскому времени. Там же сыграют США и Финляндия, их матч стартует в 19:30 мск.

Ещё два матча состоятся в Остраве. Канада встретится со Словакией, игра начнется в 17:00. Закрывать четвертьфиналы будет поединок Чехии со Швецией, команды выйдут на лед в 22:00.

Напомним, пробиться в плей-офф не смогли сборные Германии и Казахстана, они сыграют в утешительном раунде.