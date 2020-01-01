На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап. После того, как стали известны все участники четвертьфинала, букмекеры оценили шансы команд на победу.

По мнению аналитиков, главным фаворитом чемпионата является сборная Канады, на её победу ставят за 3.00, что составляет около 28% вероятности. Также в тройку претендентов на чемпионство вошли Россия и Швеция. Если победит одна из этих команд, сыграет коэффициент 4.00 (21%).

Напомним, на групповом этапе Россия встречалась с Канадой и одержала разгромную победу со счетом 6:0. В четвертьфинале команде Валерия Брагина предстоит сыграть со Швейцарией, Канада встретится со Словакией. Оба матча состоятся завтра, 2 января.

Также в рамках полуфинала американцы сыграют с Финляндией, а Швеция встретится с хозяевами турнира чехами. Чемпионат мира завершится 5 января.