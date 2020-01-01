Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о Всероссийском боксерском форуме, который будет проходить в Калининграде в период с 31 января по 1 февраля 2020 года.

По словам Кремлева, в программу мероприятия будет включено боксерское шоу. Также будет проведена работа с региональными федерациями бокса. В частности, будут подниматься вопросы борьбы с употреблением допинга, а также состоятся судейские и тренерские семинары.

Кремлев подчеркнул, что особое внимание будет уделено региональному маркетингу. «Нам предстоит большая и очень важная работа», – сказал специалист.

Что касается боксерского шоу, в главном поединке вечера на ринг выйдут Сергей Воробьев, не потерпевший еще ни одного поражения. Также выступят Павел Силягин, Рустам Тулаганов и Харитон Агрба. В рамках шоу состоится матчевая встреча между сборными России и Польши.