В итальянском Тоблахе стартовала женская гонка преследования, которая проходит в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсменки ушли на дистанцию в 13:40 по московскому времени.

Лыжницам предстоит преодолеть 10 километров классическим стилем. Они получили стартовые номера в соответствии с результатами гонки с раздельного старта, которая состоялась накануне, 31 декабря. Так, первой на старт вышла норвежка Тереза Йохауг.

Практически одновременно с ней на дистанцию отправилась еще одна норвежка — Ингвильд Флюгстад Остберг. Затем стартует их соотечественница Хейди Венг.

Первой из россиянок гонку начнет Наталья Непряева, она стартует под шестым номером с отставанием в 26 секунд. Яна Кирпиченко получила 18-й номер, Алиса Жамбалова — 24-й Анна Нечаевская — 27-й.