Российский боец смешанных единоборств Али Исаев стал чемпионом промоушена PFL в тяжёлой весовой категории. В финале он сразился с американцем Джаредом Рошолтом и одержал победу.

На турнире в Нью-Йорке Исаев заработал 1 миллион долларов. Он победил Рошолта техническим нокаутом в четвертом раунде.

На пути к финалу Исаев выбил из борьбы своего соотечественника Дениса Гольцова, также одержав победу нокаутом. На стадии четвертьфинала россиянин бился с американцем Келвином Тиллером, он выиграл единогласным решением судей.

Исаев провел всего пять поединков в промоушене включая финальный бой с Рошолтом. Ранее он одержал четыре победы, одну из них нокаутом. Также в активе россиянина четыре поединка под эгидой Fight Nights Global, в которых он не потерпел ни одного поражения.