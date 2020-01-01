Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оштрафован за инцидент, произошедший во время матча с «Оттавой Сенаторз» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

В ходе игры Малкин и форвард «Оттавы» Брэди Ткачук устроили стычку, которая затем переросла в массовую потасовку. Судьям удалось разнять игроков, однако нападающий «Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо ткнул Малкина рукой в лицо. Россиянин не смог проигнорировать этот жест и в ответ ударил канадца клюшкой по шее.

За это Малкин получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Однако в НХЛ сочли это наказание недостаточным: россиянин был оштрафован на 5 тысяч долларов — максимальную возможную сумму согласно условиям коллективного трудового соглашения.

Как сообщает пресс-служба лиги, эти средства будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам.