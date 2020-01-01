Голкипер «Аякса» Андре Онана признался, что часто сталкивается с проявлениями расизма. По его словам, в 2017 году сорвался его переход в другой клуб, так как болельщики были не готовы принять темнокожего футболиста.

«Расизм существует. Я сталкиваюсь с ним почти в каждом матче в гостях, но я не говорю об этом. Я горжусь тем, что я черный. Если вы считаете меня обезьяной, ладно», — заявил камерунец, слова которого приводит Het Parool.

Онана подчеркнул, что живет в Европе уже 12 лет и работает с людьми из разных стран мира. По мнению голкипера, расизм есть не только в футболе, но и в других сферах жизни. «Расизм был здесь задолго до моего рождения, и он не исчезнет внезапно завтра», — сказал футболист.

Игрок уверен, что темнокожему вратарю тяжело достичь высокого уровня. После того, как «Аякс» вышел в финал Лиги Европы, его агент контактировал с другим клубом, но переход не состоялся. «Чернокожий футболист стал бы проблемой для их болельщиков», — посетовал Онана.