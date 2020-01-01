Шведский лыжник Йохан Хэггстрем объяснил причину своего провала в гонке с раздельного старта, которая накануне состоялась в рамках многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Спортсмен занял последнее место, проиграв более четырех минут.

«Я просто пытался добраться до финиша», — признался Хэггстрем после гонке. Спортсмен, слова которого приводит SVT, рассказал, что перед стартом почувствовал недомогание.

«Я почувствовал что-то странное в животе и был вынужден пойти в туалет как раз перед началом гонки», — пояснил швед.

Напомним, все три призовые места в гонке заняли россияне. Победителем стал Сергей Устюгов, второе место досталось Ивану Якимушкину, третье — Александру Большунову. Сегодня, 1 января, они выйдут на старт гонки преследования на 15 километров классическим стилем. Устюгов уйдет на дистанцию первым.