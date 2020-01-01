В Тоблахе (Италия) стартовала мужская гонка преследования, которая проходит в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены вышли на дистанцию в 15:00 по московскому времени.

Лыжникам предстоит преодолеть 15 километров классическим стилем. Они получили стартовые номера в соответствии с результатами гонки с раздельного старта, которая состоялась накануне.

Так, первым на старт вышел россиянин Сергей Устюгов, вчера одержавший победу. После него, с 23-секундным отставанием в гонку отправился еще один российский лыжник Иван Якимушкин. Третьим также на дистанцию вышел россиянин — Александр Большунов.

Под четвертым номером стартует швед Калле Халварссон, пятый — россиянин Артем Мальцев. Также в первой десятке гонку начали Андрей Мельниченко и Денис Спицов. Норвежец Йоханнес Клэбо получил 17-й номер, он стартует с отставанием в 1 минуту 11 секунд.