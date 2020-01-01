Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Гусе Тиле. «Красно-белые» приобрели футболиста минувшим летом за 18 миллионов евро.

«Он хороший, качественный футболист, чем-то похож на Егора Титова стилем игры», — сказал Березуцкий, слова которого приводит «Матч ТВ». По мнению экс-футболиста, Тиль является талантливым игроком, поэтому еще сможет проявить себя.

«Да, сумма баснословная… По мне, он не стоит таких денег», — сказал Березуцкий и добавил, что за футболиста переплатили в два раза.

Напомним, в нынешнем сезоне Тиль принял участие в 13 матчах чемпионата России, десять раз он вышел на поле в стартовом составе «Спартака». Хавбек записал на свой счет один гол и две результативные передачи, а также получил три предупреждения.