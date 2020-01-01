Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о национальных традициях празднования Нового года.

Она призналась, что в новогоднюю ночь не употребляет алкоголь, но у многих это является неотъемлемой частью праздника. По её мнению, более спокойно отмечают те, в чьих семьях есть дети.

«Люди покупают перед Новым годом фейерверки. И каждый год из-за них кто-то теряет глаз. Это большой праздник в Финляндии, но не такой безопасный», – сказала Мякяряйнен, слова которой приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Кубка мира состоялись три этапа — в Швеции, Австрии и Франции. По их итогам Мякяряйнен идет на 14-м месте общего зачета, набрав 147 очков. Возглавляет тотал итальянка Доротея Вирер, в активе которой 304 очка.