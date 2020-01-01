Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым, кто поднимался на вершину рейтинга АТР в трех десятилетиях.

Впервые Надаль стал первой ракеткой мира в августе 2008 года, затем шесть раз возвращался на лидирующую позицию в 2010-х. Испанец является 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». Чаще всего он выигрывал «Ролан Гаррос», турнир покорился ему двенадцать раз. Четыре раза он побеждал на Открытом чемпионате США и дважды взял Уимблдон. На Australian Open Надаль победил лишь однажды — в 2009 году.

В минувшем сезоне Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос» и Уимблдона. На протяжении сезона он занимал второе место в рейтинге АТР, но осенью сместил серба Новака Джоковича с первой позиции.

Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в Пекине он завоевал золото в одиночном разряде, в Рио-де-Жанейро — в парном.