Петербургский «Зенит» поздравил нападающего команды Сердара Азмуна. Сегодня, 1 января, иранскому форварду исполнилось 25 лет.

«Сердару Азмуну — 25! С днём рождения!» — гласит сообщение «Зенита» в «Твиттере».

Сердару Азмуну — 25! С днём рождения! pic.twitter.com/WaP2ydPgMu — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 1, 2020

Напомним, Азмун присоединился к составу петербургского клуба в 2019-м году. В «Зените» он стал чемпионом России, досрочно завоевав трофей в концовке прошлого сезона. Всю взрослую карьеру иранец отыграл в России. Он начинал в казанском «Рубине», из которого был арендован в «Ростов». Затем он перешел в «Ростов» в рамках полноценного трансфера, но спустя год вернулся в казанскую команду. В составе «Зенита» Азмун провел тридцать матчей.

С 2014 года футболист вызывается в национальную сборную Ирана. Ранее он играл за молодежную и юношескую команды своей страны.