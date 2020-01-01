Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, выступит в ледовом шоу Александра Жулина «Тайна рождественской сказки». Спектакль состоится в Минске 4 января.

Афишу мероприятия опубликовал «Инстаграм»-аккаунт Team.KamilaValieva. В шоу также задействованы олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Кроме того, на лёд выйдут Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

Напомним, Валиева выступает на юниорском уровне. В нынешнем сезоне она стала победительницей юниорского финала Гран-при. Спортсменка владеет четверным тулупом, однако она не исполняла его в Турине, так как незадолго до старта сломала ногу. Камила успела восстановиться к соревнованиям, однако не рискнула исполнять четверной прыжок. Тем не менее, она смогла обойти свою главную соперницу — американку Алису Лю.