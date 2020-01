View this post on Instagram

Камила примет участие в ледовом шоу Александра Жулина — "Тайна Рождественской Сказки" в Минске . 4 января . 12:00 и 18:00 часов . Также участвуют — Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Сара Уртадо, Кирил Халявин.