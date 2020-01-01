Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, выступит в ледовом шоу Александра Жулина «Тайна рождественской сказки». Спектакль состоится в Минске 4 января.
Афишу мероприятия опубликовал «Инстаграм»-аккаунт Team.KamilaValieva. В шоу также задействованы олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Кроме того, на лёд выйдут Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Сара Уртадо и Кирилл Халявин.
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Камила примет участие в ледовом шоу Александра Жулина — “Тайна Рождественской Сказки” в Минске . 4 января . 12:00 и 18:00 часов . Также участвуют — Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Сара Уртадо, Кирил Халявин. ⛸ ⛸ #kamilavalieva #камилавалиева #figureskating #patinajeartistico #patinacaoartistico #フィギュアスケート #アリーナザギトワ #patinaje #カミラワリエワ フィギュア #卡米拉瓦利耶娃 #teamtutberidze #figureskater #teamrussia #сборнаяроссии #patinadores #jgpfigure #北京冬奥会 #torino #турин #daniilgleikhengauz #сергейрозанов #gpfigure #valieva #алиназагитова #alinazagitova
Напомним, Валиева выступает на юниорском уровне. В нынешнем сезоне она стала победительницей юниорского финала Гран-при. Спортсменка владеет четверным тулупом, однако она не исполняла его в Турине, так как незадолго до старта сломала ногу. Камила успела восстановиться к соревнованиям, однако не рискнула исполнять четверной прыжок. Тем не менее, она смогла обойти свою главную соперницу — американку Алису Лю.
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