Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг выиграла гонку преследования в рамках многодневки «Тур де Ски».

Гонка состоялась в Тоблахе (Италия), спортсменки преодолели дистанцию 10 километров классическим стилем. Второе место заняла норвежка Тереза Йохауг.

Третьей стала еще одна представительница Норвегии Хейди Венг, четвертой — россиянка Наталья Непряева. Спортсменки пересекли финишную черту в одни ноги, разница составила 0,1 секунды. Результат был определен при помощи фотофиниша.

Россиянка Яна Кирпиченко завершила гонку на 16-м месте, отстав на 1 минуту 54 секунды. Алиса Жамбалова стала 22-й, Анна Жеребятьева — 33-й, Лидия Дуркина — 34-й.

Следующая гонка на «Тур де Ски» состоится 3 января в Валь-ди-Фьемме, лыжницы пробегут классический масс-старт на 10 километров.