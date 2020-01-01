Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих успехах в изучении английского языка.

По словам Панарина, небольшой прогресс есть, однако говорит он по-прежнему плохо. Хоккеист признался, что начал давать интервью на английском, однако пока делает это не на камеру, а на диктофон. «Что-то там тыркаюсь-пыркаюсь. Уж не знаю, понимают меня или нет», — заявил Панарин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Также хоккеист рассказал о своей популярности в Нью-Йорке. Он отметил, что его не очень часто узнают на улицах. «Там много людей, которым хоккей вообще до лампочки. Много иммигрантов… Этот город большой, движняковый», — объяснил спортсмен.

Напомним, в матче против «Эдмонтона» Панарин набрал четыре очка, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи. Однако это не спасло «Нью-Йорк Рейнджерс» от поражения.