Футбольный клуб «Сочи» опубликовал календарь тренировочных сборов на зимнюю паузу в чемпионате России.

Подопечные Владимира Федотова проведут три сбора, все они будут проходить в Турции. Первый сбор состоится в период с 12 по 23 января. Второй — с 27-го января по 8-е февраля, третий — с 12-го по 21-е февраля.

Отмечается, что в рамках первого сбора «Сочи» примет участие в двух контрольных матчах, они состоятся 19 и 22 января. Во время второго сбора футболисты проведут четыре игры, а на заключительном сборе — три. Однако соперники пока не определены.

Затем команда вернется в Сочи, где продолжит подготовку к возобновлению чемпионата России. Первую официальную игру в 2020-м году «Сочи» проведет 1 марта против тульского «Арсенала», команда Федотовоа сыграет на своем поле.

На данный момент «Сочи» занимает последнее место турнирной таблицы и находится в зоне вылета.