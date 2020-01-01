Российские биатлонисты встретили Новый год в австрийском Обертиллиахе. Праздничной фотографией поделилась Анастасия Поршнева на своей странице в «Инстаграме».

За новогодним столом также собрались Никита Поршнев, Лариса Куклина со своим супругом Михаилом, Кристина Резцова, Семен Сучилов, Светлана Миронова, Полина Шевнина и тренеры Виталий Норицын и Артем Истомин.

«Как говорится, где встретишь Новый год, там его и проведёшь. Вот и проверим старое поверье. Наша команда, самая веселая и задорная», — написала Поршнева под публикацией.

Напомним, в январе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Он будет проходить в немецком Оберхофе в период с 6 по 12 января. Затем биатлонисты отправятся в Рупольдинг на пятый этап, который продлится с 13 по 19 января.