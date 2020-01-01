Норвежская лыжница Тереза Йохауг идет на первом месте общего зачета многодневки «Тур де Ски». Вторую строчку занимает еще одна норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг, третью — россиянка Наталья Непряева.

Остберг и Непряева отстают от Йохауг на 22 секунды. В первую пятерку входят еще две представительницы Норвегии — Хейди Венг и Астрид Якобсен.

Россиянка Яна Кирпиченко располагается на 22-й строчке, Алиса Жамбалова — на 26-й. Анна Нечаевская идет с 34-м временем, Лидия Дуркина — с 36-м. Анна Жеребятьева и Диана Головань занимают 37-е и 46-е места соответственно.

Напомним, в рамках «Тур де Ски» состоялись четыре этапа. В швейцарском Ленцерхайде лыжницы пробежали масс-старты и спринты, в итальянском Тоблахе — «разделки» и гонки преследования. Завтра гонок не будет, а 3 января спортсменки начнут борьбу в Валь-ди-Фьемме.