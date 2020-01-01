Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отпраздновала Новый год в Майами. На своей странице в «Инстаграме» она поделилась фотографией из Америки.

Тутберидзе отметила праздник вместе со своей дочерью Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. В нынешнем сезоне спортсмены переехали в США, чтобы тренироваться под руководством Игоря Шпильбанда.

«Happy new year to everyone. Glad to be with my family. Здоровья всем», — написала Тутберидзе в «Инстаграме».

Напомним, в нынешнем сезоне её дочь принимала участие в юниорской серии Гран-при. Их со Смолкиным дуэт смог пробиться в финал, где занял шестое место.

Ранее Диана Дэвис выступала в одиночном катании, но затем перешла в танцы. Она начинала танцевальную карьеру с Федором Варламовым, но вскоре сменила партнера.