Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов в ближайшее время может стать игроком Английской Премьер-Лиги. Как утверждает Daily Express, форвард может продолжить карьеру в лондонском «Челси», так как в его приобретении заинтересован главный тренер Фрэнк Лэмпард.

По информации источника, «Челси» готов заплатить за российского футболиста 23,5 миллиона евро. Однако Чалов является не единственным игроком, чью кандидатуру рассматривают в Лондоне. Так, усилить атаку «синих» может нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, а также форвард «Лиона» Мусса Дембеле.

Но подписать этих игроков в середине сезона было бы достаточно проблематично, поэтому в «Челси» всерьез рассматривают вариант с приобретением Чалова.

Напомним, Фёдор играет за основной состав ЦСКА с 2016 года, он является воспитанником столичного клуба. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.