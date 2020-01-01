Российский лыжник Александр Большунов вышел в лидеры многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 1 января, в итальянском Тоблахе состоялся четвертый этап — классическая гонка преследования на 15 километров.

Большунов одержал победу, что позволило ему подняться на первое место общего зачета. На второй строчке располагается еще один россиянин Сергей Устюгов, сегодня финишировавший вторым. Замыкает тройку лидеров норвежец Йоханнес Клэбо, который силен в спринтерских гонках, но уступает в дистанционных. В сегодняшнем пасьюте он занял десятое место.

В топ-10 общего зачета «Тур де Ски» входит еще один россиянин — Артем Мальцев, он идет на восьмой позиции.

Следующая гонка в рамках многодневки состоится 3 января. Спортсменам предстоит пробежать масс-старт на 15 километров классическим стилем, гонка состоится в Валь-ди-Фьемме.