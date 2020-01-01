Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выразил недовольство своим выступлением на «Тур де Ски». Сегодня в рамках многодневки состоялась классическая гонка преследования на 15 километров, Клэбо занял десятое место.

В общем зачете «Тур де Ски» он идет на третьем месте, проигрывая двум россиянам — Александру Большунову и Сергею Устюгову.

«В общем зачете все плохо. Мало помогает то, что я отыграл какие-то секунды у Устюгова, ведь я вдвое больше проиграл Большунову. Пока что все ужасно», — заявил Клэбо и добавил, что сегодня ему нечем похвастаться.

Норвежец подчеркнул, что продолжит борьбу, так как зарабатывает важные очки для общего зачета Кубка мира. Однако сейчас всё выглядит мрачно, убежден Клэбо.

По его словам, он сильно зависим от того, чтобы в пятницу у него выдался удачный день. «Я также немного зависим от того, чтобы основные соперники выбыли из борьбы пораньше в субботу», — сказал Клэбо, слова которого приводит TV2.

Напомним, в оставшуюся часть многодневки состоятся масс-старт и спринт, затем победитель определится в решающей гонке в гору Альпе де Чермис. Она также будет проходить с общего старта.