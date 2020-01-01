Лондонский «Челси» не смог одержать победу над «Брайтоном» в матче 21-го тура Английской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Лондонцы открыли счет уже на десятой минуте матча, отличился защитник Сесар Аспиликуэта. Гости сохраняли преимущество на протяжении всей встречи, однако пропустили гол в концовке. На 84-й минуте нападающий «Брайтона» Алиреза Джаханбакш с передачи Льюиса Данка отправил мяч в сетку ворот Кепы.

Набрав 36 очков, «Челси» сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.Он не опустится ниже, даже если идущий пятым «Манчестер Юнайтед» одержит победу в своем матче 21-го тура.

«Брайтон» располагается на 13-м месте. Команда набрала 24 очка, одержав шесть побед и потерпев девять поражений. Еще шесть матчей завершились вничью.