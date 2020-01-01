Российский лыжник Александр Большунов рассказал, за счет чего смог одержать победу в гонке преследования в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Гонка была тяжелой, потому что я пошел на максимуме со старта и возможности передохнуть не было. Поэтому последний круг получился не самым лучшим», – заявил Большунов, слова которого приводит NRK.

Также россиянин отреагировал на высказывание Йоханнеса Клэбо о том, что тот теперь практически не имеет шансов выиграть общий зачет многодневки. По мнению Большунова, норвежцу следует сойти с «Тур де Ски» и не подниматься на Альпе де Чермис, если он действительно не верит свои силы.

Напомним, после пасьюта Большунов возглавляет общий зачет «Тур де Ски». На второй строчке идет россиянин Сергей Устюгов, на третьей — Клэбо. Он проигрывает лидеру 26 секунд.