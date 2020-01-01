Капитан молодёжной сборной Швейцарии по хоккею Тим Берни поделился ожиданиями от матча против России в четвертьфинале чемпионата мира.

Берни отметил, что три победы на групповом этапе придали команде уверенности. «Для нас матч с Россией будет вызовом, но мы вчера выиграли у Финляндии, она тоже была вызовом», — заявил хоккеист, слова которого приводит «Чемпионат».

Спортсмен подчеркнул, что сборная Швейцарии способна обыграть любого соперника, но для этого необходимо показывать лучшую игру на протяжении всего матча. Он признал, что Россия является очень хорошим соперником.

По мнению Берни, в составе сборной России есть несколько опасных игроков, но Швейцарии не стоит фокусироваться только на них. «Мы должны концентрироваться на себе и своей игре и посмотрим, чем закончится матч», — сказал хоккеист.

Матч состоится завтра, 2 января, и начнется в 14:30 по московскому времени.