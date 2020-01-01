Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что главный тренер Сергей Семак может покинуть свою должность, если клуб не выиграет чемпионат России в нынешнем сезоне.

Специалист подчеркнул, что в зимнее трансферное окно «Зенит» не собирается ни покупать игроков, ни продавать.

«Это же касается и тренера. Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, то и Сергей Богданович продолжит свою работу», — заявил Медведев в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «сине-бело-голубые» ушли на зимний перерыв в статусе единоличного лидера турнирной таблицы чемпионата России. «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах — это на 10 больше, чем у ближайшего преследователя «Краснодара».

В первом матче после паузы «Зенит» встретится с «Локомотивом», игра состоится 29 февраля.