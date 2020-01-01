Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиян на четвертом этапе многодневки «Тур де Ски», который состоялся в Тоблахе.

В женской гонке преследования классическим стилем Наталья Непряева стала четвертой, от третьего места ее отделила 0,1 секунды. У мужчин победу одержал Александр Большунов, Сергей Устюгов стал вторым.

«Наталья молодец! Жаль, что заняла четвертое место, но она боролась, на высоком уровне прошла дистанцию», – сказала Вяльбе, слова которой приводит РИА «Новости».

Она также осталась довольна тем, как Большунов и Устюгов провели гонку — в том числе, и с точки зрения тактики.

«Даже не знаю, к чему бы можно было придраться», — сказала Вяльбе и добавила, что Большунов сильнее на «классике», но Устюгов всё равно продолжать терпеть и бороться.

Напомним, Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски», Устюгов идет вторым. На третьей строчке располагается норвежец Йоханнес Клэбо.