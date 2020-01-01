Аналитики букмекерских контор оценили шансы нападающего ЦСКА Фёдора Чалова продолжить карьеру в лондонском «Челси». По мнению экспертов, как минимум до лета игрок останется в России.

Если Чалов перейдет в «Челси» во время зимнего трансферного окна, сыграет ставка с коэффицентом 5.00. Однако вариант, при котором футболист останется в ЦСКА, считается более вероятным — на него ставят за 1.30. Коэффициентом 2.80 оценивается вариант с переходом Чалова в любой из клубов Английской Премьер-Лиги.

Напомним, сегодня, 1 января, Daily Express сообщил, что «Челси» может приобрести Чалова уже в ближайшее время, так как футболистом заинтересовался главный тренер Фрэнк Лэмпард. Как утверждает источник, руководство «Челси» готово заплатить за российского нападающего 23,5 миллиона евро.

Чалов играет за основной состав ЦСКА с 2016 года, он является воспитанником столичного клуба. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.