Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, на данный момент занимающий должность заместителя спортивного директора клуба, поздравил болельщиков с Новым годом.

Он отметил, что в этому «Зенит» будет праздновать юбилей — 95 лет со дня основания клуба. Малафеев подчеркнул, что команда сделает все возможное, чтобы сохранить титул чемпионов России.

«На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах «Газпром Арены», — сказал Малафеев, слова которого приводит Bobsoccer.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России. В нынешнем розыгрыше РПЛ подопечные Сергея Семака идут на первом месте в турнирной таблице, имея солидный отрыв от ближайшего преследователя. «Зенит» набрал 45 очков в 19 турах. «Краснодар», идущий вторым, имеет на десять очков меньше (35).