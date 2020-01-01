Александр Большунов вышел в лидеры «Тур де Ски», Чалов может перейти в «Челси», а на хоккейном МЧМ определились все участники четвертьфинала. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Россия вышла на Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2020

Определились все участники четвертьфинала на молодежном чемпионате мира по хоккею. Сборная России сыграет со Швейцарией, Канада — со Словакией. Хозяева чемпионата чехи встретятся со сборной Швеции, а США предстоит сыграть с Финляндией. Все матчи будут проходить в один день — завтра, 2 января.

Большунов выиграл пасьют на «Тур де Ски» и возглавил общий зачет

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования в рамках многодневки «Тур де Ски». Он опередил своего соотечественника Сергея Устюгова, который стартовал под первым номером. Норвежец Йоханнес Клэбо, который не очень силен в дистанционных гонках, стал десятым. В общем зачете Большунов идет первым, Устюгов — вторым, Клэбо — третьим.

Чалов может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА может продолжить карьеру в лондонском «Челси». По информации британских СМИ, руководство «синих» готово заплатить за российского форварда более 20 миллионов евро, так как в приобретении заинтересован главный тренер команды Фрэнк Лэмпард. Однако букмекеры не верят, что переход состоится этой зимой.

Валиева выступит в ледовом шоу Жулина

Российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, примет участие в ледовом шоу Александра Жулина. Показ спектакля «Тайна рождественской сказки» состоится в Минске 4 января. В шоу также задействованы олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Кроме того, на лёд выйдут Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Сара Уртадо и Кирилл Халявин.

Россиянин Исаев стал чемпионом PFL

Российский боец смешанных единоборств Али Исаев стал чемпионом промоушена PFL в тяжёлой весовой категории. В финале он сразился с американцем Джаредом Рошолтом и одержал победу. На турнире в Нью-Йорке Исаев заработал 1 миллион долларов. Он победил Рошолта техническим нокаутом в четвертом раунде.