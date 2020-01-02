Сборная России по хоккею встретится с командой Швейцарии в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра состоится сегодня, 2 января, и начнется в 14:30 по московскому времени.

На групповом этапе Россия представляла группу В, в которой заняла третье место. Подопечные Валерия Брагина одержали две разгромные победы: над Канадой со счетом 6:1 и над Германией — 6:1. Однако на старте турнира россияне уступили чехам, а затем не смогли обыграть американскую команду.

Швейцарцы стали вторыми в группе А, одержав четыре победы — над Казахстаном, Словакией и Финляндией. Единственной командой, не покорившейся швейцарцам на групповом этапе, стала Швеция.

Все четвертьфинальные матчи пройдут сегодня. Канада сыграет со Словакией, США — с Финляндией, Чехия — со Швецией.