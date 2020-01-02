Сборная России поборется с командой Швейцарии за выход в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра будет проходить сегодня, 2 января, команды выйдут на лед в 14:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Встреча состоится в чешском городе Тршинец на стадионе «Верк-Арена». Подопечные Валерия Брагина вышли в четвертьфинал, заняв третье место в группе В. В четырех матчах российские хоккеисты одержали две победы и два поражения. Так, сборной России удалось разгромить Канаду и Германию, забросив по шесть шайб в каждом матче. Но в играх с Чехией и США россияне не смогли набрать очки.

Швейцария стала второй в группе А, потерпев лишь одно поражение. Единственным соперником, с которым не справились швейцарцы, стала сборная Швеция. Остальные три матча — с Казахстаном, Словакией и Финляндией — команда выиграла.