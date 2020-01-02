Шведский лыжник Калле Халварссон рассказал о противостоянии с россиянами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в гонке преследования на «Тур де Ски». На протяжении большей части дистанции спортсмен шел третьим, однако затем отстал и финишировал на пятом месте.

«Начало сложилось слишком хорошо для меня — я смог ехать на одном уровне с Большуновым и Устюговым. Они в такой форме… Я от неё далёк», — сказал Халварссон, слова которого приводит шведское издание Expressen.

Лыжник пояснил, что отпустил Большунова и Устюгова, когда понял, что преследователи уже близко. По словам спортсмена, он практически остановился, но смог побороться на последнем круге и в итоге занять неплохое место.

Напомним, Большунов выиграл гонку преследования, Устюгов стал вторым. Замкнул тройку лидеров финн Ииво Нисканен. Победа позволила Большунову выйти в лидеры общего зачета «Тур де Ски».