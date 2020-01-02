Аналитики букмекерских контор оценили шансы сборной России выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею. Сегодня, 2 января, команда Валерия Брагина сыграет со сборной Швейцарии в четвертьфинале.

Эксперты считают российскую команду явным фаворитов встречи. На победу сборной России в основное время ставят с коэффициентом 1.23. Если выиграет Швейцария, сыграет коэффициент 8.10. Наименее вероятный результат — ничья в основное время, на нее ставят за 8.10.

Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 6,5 шайбы оценен в 1.81. Выход сборной России в полуфинал идет за 1.21, выход Швейцарии — за 6.30.

Напомним, встреча состоится в чешском городе Тршинец и начнется в 14:30 по московскому времени. Сборная России заняла третье место в группе В, Швейцария стала второй в группе А.