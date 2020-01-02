Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, что произношение его фамилии вызывает трудности у многих людей.

«В Австралии в прошлом году меня назвали Шаповароваловым. А еще несколько раз меня называли «Шарапова», — сказал спортсмен, слова которого приводит AТР Cup. Он добавил, что подобный случай произошел совсем недавно, всего пару недель назад, когда он возвращался из Майами в Торонто.

«Во время регистрации девушка меня спросила: «Денис… Шарапова?». И я такой: «Почти, почти», — сказал Шаповалов.

Напомним, 20-летний Шаповалов является победителем одного турнира АТР в одиночном разряде. В минувшем сезоне он вышел в финал Кубка Дэвиса в составе сборной Канады, но не смог выиграть трофей. Победителем турнира стала команда Испании.