Сборная Канады по хоккею встретится с командой Словакии в рамках четвертьфинала молодежного чемпионата мира. Матч состоится в чешской Остраве на стадионе «Остравар-Арена» сегодня, 2 января, и начнется в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На групповом этапе сборная Канады выступала в группе В и заняла в ней первое место. Команда одержала три победы в четырех матчах — с США, Германией и Чехией. Единственным соперником, который не покорился канадским хоккеистам, стала сборная России. Подопечные Брагина одержали победу с разгромным счетом 6:0.

Словакия выступала в группе А и заняла четвертое место, одержав всего одну победу — над Казахстаном. В матчах со Швецией, Финляндией и Швейцарией словаки потерпели поражения.