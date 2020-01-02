В 2019-м году любители фигурного катания потеряли немало нервных клеток: Алина Загитова выиграла чемпионат России, а потом взяла паузу в карьере, Елизавета Туктамышева выучила четверной, а легендарное трио Тутберидзе смело всех на своем пути. Nevasport вспоминает ключевые события ушедшего года.

Чемпионат мира в Сайтаме

Безусловно, самым ярким событием года стал чемпионат мира в японской Сайтаме. Он оказался интересным сразу по целому ряду причин. Во-первых, он принес Алине Загитовой единственный титул, которого ещё не было в её активе. Спортсменка подошла к турниру, имея за плечами победы на Олимпиаде, чемпионате Европы и в финале Гран-при. Выиграв золото в Сайтаме, она собрала все возможные титулы.

Во-вторых, на чемпионате мира был зафиксирован исторический прыжок — четверной сальхов в женском одиночном катании. Его исполнила ученица Тутберизе Элизабет Турсынбаева, выступающая за Казахстан.

В-третьих, зрители увидели возвращение Евгении Медведевой на пьедестал: уступив двум спортсменкам из группы Тутберидзе, она стала обладательницей бронзовой медали.

Тарасова и Морозов уехали за океан

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, считавшиеся лидерами российского парного катания, решились на серьезный шаг: они переехали в США, чтобы тренироваться в группе Марины Зуевой. Очевидно, что это было решение на перспективу: спортсмены намерены всерьез побороться на следующих Олимпийских играх.

Пока совместная с Зуевой работа не дала медальных результатов: фигуристы не дошли до финала Гран-при, а на чемпионате России уступили молодым Бойковой и Козловскому. Однако изменения в их катании, их «взросление» заметны невооруженным глазом.

Ковтун и Цурская завершили карьеру

В мае бывшая воспитанница Этери Тутберидзе Полина Цурская объявила о завершении карьеры. Спортсменка объяснила, что пришло время сделать выбор — либо спорт, либо образование. Фигуристка решила пожертвовать спортивной карьерой ради учебы.

Чуть раньше подобное решение принял Максим Ковтун: он объявил об уходе из спорта в апреле. Фигурист несколько раз подчеркнул, что решение было обдуманным и взвешенным. «Сейчас же у меня есть чёткое ощущение, что как фигурист я сделал всё, что мог, всё, на что был способен», — объяснил Максим.

Трусова, Косторная и Щербакова вышли во взрослые

Трио Тутберидзе — Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова перешли во взрослое катание и не оставили своим соперницам никаких шансов. Они выиграли все турниры, в которых принимали участие. Так, на счету у каждой фигуристки по две победы на этапах Гран-при. Затем они заняли весь пьедестал в финале, после чего повторили достижение на чемпионате России.

Примечательно, что фигуристки идут по сценарию прошлого, юниорского для них сезона. Как и год назад, победительницей финала Гран-при стала Алена Косторная, а на чемпионате России первенствовала Анна Щербакова. Теперь, согласно сценарию, Александра Трусова должна взять золото чемпионата мира.

Елизавета Туктамышева выучила четверной

Эксперты неоднократно выражали мнение, что фигуристки могут разучивать четверные лишь в юном, допубертатном возрасте. Однако эту теорию в пух и прах разнесла 23-летняя Елизавета Туктамышева, добавившая в свой арсенал четверной тулуп. Будучи самой взрослой представительницей российской команды, она теперь владеет двумя элементами ультра-си и проигрывает лишь трио Тутберидзе. Пока она ни разу не исполняла чистый четверной на соревнованиях, но не сомневается в своих силах.

Алина Загитова взяла паузу в карьере

Выиграв все титулы, Алина Загитова поняла, что доказывать на льду больше ничего не надо, и взяла перерыв. В декабре, после финала Гран-при, она объявила, что временно приостанавливает карьеру. Так, Алина не выступила на чемпионате России и досрочно завершила сезон. Однако она подчеркнула, что речи об уходе из спорта не идет — ей просто нужна пауза. По словам Этери Тутберидзе, уже во время чемпионата России Загитова прислала ей СМС, в котором призналась, что начала скучать по стартам.