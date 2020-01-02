Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением по поводу выступления шведа Калле Халварссона в гонке преследования на «Тур де Ски». Большунов одержал победу, Халварссон финишировал пятым.

На протяжении большей части гонки Халварссон шел третьим, отсиживаясь за спинами россиян. Большунов хотел, чтобы швед хоть раз вышел вперед, но тот отказывался.

«Я удивлён, что Калле не стал помогать. Я сказал ему об этом несколько раз, но он отказался», — заявил Большунов, слова которого приводит шведское издание Expressen.

Второе место в гонке преследования занял Сергей Устюгов, замкнул тройку лидеров финн Ииво Нисканен. Благодаря победе Большунов возглавил общий зачет многодневки, Устюгов опустился на второе место, третьим идет норвежец Йоханнес Клэбо.

Завтра, 3 января, спортсмены пробегут масс-старт в Валь-ди-Фьемме.